Личные средства на приобретение нужны аппаратов пожертвовали нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич (20 тысяч евро), защитник "Атлетико" Стефан Савич (40 тысяч евро) и форвард "Монако" Стеван Йоветич (50 тысяч евро).
На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом приближается к отметке 280 тысяч человек.
Нападающий "Локомотива" пожертвовал 20 тысяч евро на медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом
Как сообщает Спортски Журнал, Футбольный союз Черногории купил необходимое оборудование для борьбы с коронавирусом и передал все больницам.
Фото: © ФК «Локомотив»
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