Нападающий "Локомотива" пожертвовал 20 тысяч евро на медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом

Как сообщает Спортски Журнал, Футбольный союз Черногории купил необходимое оборудование для борьбы с коронавирусом и передал все больницам.

Фото: © ФК «Локомотив»