Прядкин: может, и не доиграем сезон. Но это самый крайний случай

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос о том, может ли текущий сезон остаться недоигранным.



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"Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то и это может произойти. Но это самый крайний случай, пока мы его не рассматриваем. Думаю, что чемпионат доиграем, мы должны выполнить обязательства. Но сроки пока не буду называть.



Не надо паниковать. Мы можем играть за неделю два тура, это не вызовет проблем. У нас были прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием", – сказал Прядкин в эфире "Матч ТВ".



Также Прядкин сообщил, что РПЛ возобновится не ранее 24 апреля, даже если после 10 апреля будет объявлено о продолжении чемпионата.