Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские лиги. Чемпионат России взял паузу как минимум до 10 апреля.
"Мы с ребятами сошлись во мнении, что перерыв в РПЛ совсем не ко времени. Мы набрали очень приличный ход, после зимних сборов мы находимся в отличном состоянии, но, повторюсь, сейчас от нас мало что зависит. Турнирные задачи? Мы заслужили свое нынешнее место в таблице, заслуженно покинули опасную зону. Я не знаю, как развивалась бы борьба дальше, у нас есть желание и силы доиграть сезон и сохранить прописку в Премьер-лиге, но если РФС решит, что надо досрочно завершить сезон, будем не против (улыбается)", - приводит слова Заболотного Bobsoccer.
16 марта владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочного подвести итоги нынешнего сезона, исходя из положения команд в турнирной таблице.
"Сочи" в турнирной таблице занимает 12-е место, имея в активе 24 очка.
Заболотный: будем не против, если сезон будет завершен досрочно
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный сообщил, что в команде будут не против, если сезон будет завершен досрочно.
Фото: ФК "Сочи"
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