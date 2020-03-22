"Вся моя семья у него заблокирована". Кейру прокомментировала слухи о примирении с Новосельцевым

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру прокомментировала информацию о том, что она помирилась с Иваном Новосельцевым.

Причиной распространения слухов стали совместные фотографии, появившиеся в Инстаграм-аккаунтах бывших супругов.



"Ребят, я срочно выхожу к вам. Я не могу понять, мне пишут, звонят и какие-то странные сообщения: "Екатерина, вы что, помирились с Иваном?" Какие-то поздравления, воссоединения. Я только приехала, была у брата в гостях. Я реально немножко не понимаю. Какие-то ссылки на его страничку. Но я напоминаю, что вся моя семья, включая, конечно же, меня в первую очередь, мы все заблокированы. Я не вижу и не имею никакого доступа к его странице. У меня уже нервы шалят и я на таком эмоциональном дне, что следить, что он там делает и какие-то мне моменты неприятные, уже у меня сил не хватает. Я не знаю, что там происходит", - сказала Кейру в своем инстаграме.