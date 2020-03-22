Финский футболист перешел в донскую команду на правах аренды из "Спартака", который не стал продлевать с ним контракт.
"Роман по интеллекту – абсолютно универсальный и очень креативный футболист. Равному ему по уровню в "Спартаке" нет ни одного игрока на данный момент. А вот вопрос я бы поставил бы так: "Отпустить такого футболиста ошибка или нет?" Давайте взглянем на турнирную таблицу. Я думаю, что все ответы вы увидите там!
Переход из ЦСКА в "Спартак"? Раньше футболисты играли за эмблему, за страну, как, например, великий Лев Иванович Яшин. Он в своё время отказал Сантьяго Бернабеу в переходе в "Реал" из-за любви к "Динамо" и СССР. Сейчас футбол – это бизнес. Футболисты выбирают сборные, за которые им играть, и клубы, где больше платят. Единственное, что может повлиять, кроме денег, на переезд игрока – это комфорт жизни, локация, страна и имя тренера", - цитирует Прудникова в своем Яндекс.Дзен канале журналист Анар Ибрагимов.
В турнирной таблице РПЛ "Ростов" опережает "Спартак" на 10 очков, занимая четвёртое место. Команда Доменико Тедеско идёт на восьмой строчке.
Агент Прудников: равных Ерёменко в "Спартаке" нет
Агент защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Алан Прудников высоко отозвался об игровых качествах полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко.
Фото: РИА Новости
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