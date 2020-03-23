Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
- Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем. Тестов на коронавирус не сдавали, просто приезжаем и тренируемся.
Будет ли возобновлен нынешний сезон чемпионата России? Я думаю, что нет. Не вижу предпосылок для этого, - цитирует поляка "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 30-летний Рыбус сыграл в 14 матчах РПЛ и отдал три голевые передачи.
Рыбус: Не вижу предпосылок для возобновления сезона в РПЛ
Защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус считает, что сезон в РПЛ не возобновится.
Источник: ФК "Локомотив"
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