Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Савёловского суда Москвы.
Аршавин обратился в суд с целью уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей - двух сыновей и дочь, которых воспитывает Барановская. Во времена выступления за "Зенит" Аршавин выплачил в качестве алиментов 5 млн рублей.
Иск Аршавина к экс-жене Барановской будет рассмотрен 27 апреля
Исковое заявление экс-нападающего сборной России Андрея Аршавина к бывшей жене Юлии Барановской будет рассмотрено 27 апреля.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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