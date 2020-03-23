- Это браво. Ракицкий похож больше всех. Мои дети, - подписал историю Дзюба.
"Осторожно, обезъянки". Дзюба сравнил себя и партнёров с героями мультфильма
Источник: Rusfootball.info
Футболист опубликовал в своём инстаграме свою фотографию с Ярославом Ракицким, Дугласом Сантосом, Вильмаром Барриосом и Малкомом, прикрепив рядом скриншот из мультфильма "Осторожно, обезьянки".
- Это браво. Ракицкий похож больше всех. Мои дети, - подписал историю Дзюба.
- Это браво. Ракицкий похож больше всех. Мои дети, - подписал историю Дзюба.
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