"В CS играю часов по 12, время убиваю". Смолов рассказал, чем занимается на карантине

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов, арендованный у московского " Локомотива ", рассказал, чем занимается во время карантина.

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Он связан из-за пандемии коронавируса в мире. Чемпионат Испании, в частности, был приостановлен на два тура.



- Сижу дома, тренируюсь — выполняю назначенную программу. В CS играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, ещё с собакой гулять.



Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная — 22 градуса, океан, солнце, - рассказал форвард в своём инстаграме.



Напомним, 30-летний Смолов был арендован "Сельтой" до конца сезона. За шесть матчей в составе "кельтов" россиянин забил один гол.