"Оренбург" прекратил тренировки из-за коронавируса

Футбольный клуб "Оренбург" объявил о прекращении тренировочной деятельности.

Фото: ФК "Оренбург"

"Оренбург" прекращает свои тренировки с 25-го марта из-за распространения коронавируса.



Сообщается, что футболисты продолжат заниматься по индивидуальной программе.



"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 23.03.2020 в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, футбольный клуб "Оренбург" с 25 марта останавливает тренировочный процесс до особого распоряжения. Футболисты получат указания тренерского штаба по индивидуальной подготовке. Вся команда на время карантина останется в Оренбурге", — сообщает пресс-служба клуба.



После 22-х туров "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.



В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен из-за распространения коронавируса.