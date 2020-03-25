На шутливом постере игры изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это бомба", — написал Дзюба в своём Instagram-аккаунте.
В текущем розыгрыше РПЛ Артём Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач в 20-ти матчах за "Зенит".
После 22-х туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 50 очков и опережая ближайшего преследователя в лице "Локомотива" на 9 очков.
Напомним, что чемпионат Белоруссии остается единственной лигой в Европе, которая не остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса.
В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.
"Это бомба!" Дзюба опубликовал обложку игры FIFA, на которой изображен Лукашенко
Фото: Instagram Артёма Дзюбы
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