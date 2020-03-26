Стало известно, в каком формате "Спартак" возобновил тренировки в Москве

Московский "Спартак" возобновил тренировки на "Открытие Арене".
Источник: ФК "Спартак"
Об этом сообщает Metaratings.

Клуб до 25 марта находился на карантине в связи с коронавирусом, а сегодня стал единственным клубом в Москве, который тренируется.

По сведениям источника, тренировки проходят следующим образом. Игроки делятся на группы по 4-5 человек. Тренируется несколько групп, затем они сменяются. Так клуб не допускает скопления людей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля. В России зафиксировано свыше 600 случаев заражения вирусом.


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Теги: Спартак Открытие-Арена Коронавирус
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