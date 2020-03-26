Об этом сообщает Metaratings.
Клуб до 25 марта находился на карантине в связи с коронавирусом, а сегодня стал единственным клубом в Москве, который тренируется.
По сведениям источника, тренировки проходят следующим образом. Игроки делятся на группы по 4-5 человек. Тренируется несколько групп, затем они сменяются. Так клуб не допускает скопления людей.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля. В России зафиксировано свыше 600 случаев заражения вирусом.
Стало известно, в каком формате "Спартак" возобновил тренировки в Москве
Московский "Спартак" возобновил тренировки на "Открытие Арене".
Источник: ФК "Спартак"
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