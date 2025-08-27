Мостовой высказался о дебюте Самошникова за "Спартак"

- Отличное выступление, получилось гол забить. Илюшу можно поздравить, молодец. Первая игра в новом клубе и сразу так удачно, - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Илья Самошников перешёл в "Спартак" из "Локомотива" этим летом. Вчера, 26 августа, новичок красно-белых вышел в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа Кубка России с "Пари НН" и отметился забитым голом. "Спартак" одержал крупную победу со счетом 4:0.
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил дебют новичка "Спартака" Ильи Самошникова.
Фото: "Чемпионат"