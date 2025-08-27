Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Генич высказался о трансфере Миранчука в "Динамо"

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
- Наверное, Антон не угадал. Но это показывает, что в Россию ты вернешься всегда. Если бы он сейчас переходил из "Локо" в "Динамо", цена была бы 7 или 8 млн. А из "Сьона" за 1,7 млн — подарок судьбы, - сказал Генич "РБ Спорт".

Напомним, Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" 23 августа 2025 года. Сумма трансфера составила 1,7 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с опцией продления на сезон.

