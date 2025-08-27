Матчи Скрыть

Бывший спортивный директор "Спартака" оценил дебют Самошникова

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов оценил дебют новичка красно-белых Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Спартак"
- Самошников великолепно дебютировал за "Спартак". Илья — квалифицированный футболист, о чём все знали. Теперь надо смотреть, как его будут использовать в основном составе команды, - сказал Шикунов "Чемпионату".

Напомним, Илья Самошников перешёл в "Спартак" из "Локомотива" этим летом. Вчера новичок красно-белых вышел в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа Кубка России с "Пари НН" и отметился забитым голом. "Спартак" одержал крупную победу со счетом 4:0.

