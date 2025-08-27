Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Тренер "Динамо" назвал самого принципиального соперника для бело-голубых

Тренер московского "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что "Спартак" является самым принципиальным соперником для бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"
- Самый принципиальный соперник для "Динамо" — "Спартак". Это историческое дерби. Для болельщиков «Динамо» это точно главный соперник в чемпионате России, - сказал Паршивлюк Sport24.

Сергей Паршивлюк является воспитанником "Спартака". За основную команду игрок выступал с 2007 по 2016 год.

"Динамо" и "Спартак" встретятся в восьмом туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится 13 сентября на стадионе "ВТБ Арена".

