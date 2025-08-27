Тренер "Динамо" назвал самого принципиального соперника для бело-голубых

- Самый принципиальный соперник для "Динамо" — "Спартак". Это историческое дерби. Для болельщиков «Динамо» это точно главный соперник в чемпионате России, - сказал Паршивлюк Sport24.
Сергей Паршивлюк является воспитанником "Спартака". За основную команду игрок выступал с 2007 по 2016 год.
"Динамо" и "Спартак" встретятся в восьмом туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится 13 сентября на стадионе "ВТБ Арена".
Тренер московского "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что "Спартак" является самым принципиальным соперником для бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"