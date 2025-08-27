Шикунов: у "Спартака" виден положительный сдвиг с точки зрения игры

- Слава богу, что у "Спартака" в трёх последних матчах всё нормально. У команды виден положительный сдвиг с точки зрения игры. «Спартак» без проблем обыграл крепкий "Рубин", хотя в Казани тяжело всем, - сказал Шикунов "Чемпионату".
"Спартак" в последних трех матчах сыграл вничью с "Зенитом" (2:2), одержал победу над казанским "Рубином" (2:0) и крупно обыграл нижегородский "Пари НН" в Кубке России со счетом 4:0.
На данный момент красно-белые идут на восьмом месте в РПЛ с 8 очками.
