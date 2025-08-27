Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Шикунов: у "Спартака" виден положительный сдвиг с точки зрения игры

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов оценил игру красно-белых в последних матчах.
Фото: "Чемпионат"
- Слава богу, что у "Спартака" в трёх последних матчах всё нормально. У команды виден положительный сдвиг с точки зрения игры. «Спартак» без проблем обыграл крепкий "Рубин", хотя в Казани тяжело всем, - сказал Шикунов "Чемпионату".

"Спартак" в последних трех матчах сыграл вничью с "Зенитом" (2:2), одержал победу над казанским "Рубином" (2:0) и крупно обыграл нижегородский "Пари НН" в Кубке России со счетом 4:0.

На данный момент красно-белые идут на восьмом месте в РПЛ с 8 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится