"Кто-то опять распространяет всякую ерунду! Могу только так прокомментировать", - сказал Нагорных в интервью "Матч ТВ".
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "железнодорожников" запретило спортивному менеджменту подписывать иностранных футболистов в это трансферное окно.
Напомним, что летом из иностранцев в "Локомотив" пришёл только эквадорский защитник Кристиан Рамирес. Другие трансферы - нападающий Николай Комличенко, полузащитники Землихан Бакаев и Александр Руденко.
После шести туров команда Галактионова находится на третьем месте в чемпионате России, набрав 14 очков. Также "железнодорожники" занимают третью строчку в группе D Кубка России. В первом туре они проиграли ЦСКА (1:2), а во втором обыграли "Балтику" (2:0).
Следующий матч "Локомотив" сыграет в Кубке России против "Акрона". Игра пройдёт в четверг, 28 августа.
В "Локомотиве" опровергли запрет на подписание легионеров
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о том, что "железнодорожники" в летнее трансферное окно не могут покупать иностранцев.
Фото: ФК "Локомотив" Москва