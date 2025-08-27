Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Игрок "Зенита" вошел в топ-20 футболистов мира до 20 лет

Бразильский футболист "Зенита" Педро вошел в список 20 лучших игроков мира до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Фото: "Чемпионат"
- 19-летний Педро занял в рейтинге 20-е место, оказавшись единственным представителем чемпионата России в топ-100 лучших футболистов мира до 20 лет, - сообщается в пресс-службе "Зенита".

Отмечается, что первые две строчки списка заняли игроки "Барселоны" Ламин Ямаль и Пау Кубарси, на третьей расположился футболист "ПСЖ" Уоррен Заир-Эмери.

В текущем сезоне Педро принял участие в 9 матчах за "Зенит", однако не отметился результативными действиями.

