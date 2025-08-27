- 19-летний Педро занял в рейтинге 20-е место, оказавшись единственным представителем чемпионата России в топ-100 лучших футболистов мира до 20 лет, - сообщается в пресс-службе "Зенита".
Отмечается, что первые две строчки списка заняли игроки "Барселоны" Ламин Ямаль и Пау Кубарси, на третьей расположился футболист "ПСЖ" Уоррен Заир-Эмери.
В текущем сезоне Педро принял участие в 9 матчах за "Зенит", однако не отметился результативными действиями.
Игрок "Зенита" вошел в топ-20 футболистов мира до 20 лет
Фото: "Чемпионат"