"Готов ли Бакаев быть лидером "Спаратака"? Человек должен быть лидером как на поле, так и в раздевалке. Быть примером для всех.
Не думаю, что пока можно однозначно считать Бакаева лидером "Спартака". Возможно, в будущем он им станет, но это должно прийти с опытом. Тем более, в команде уже есть два сборника – Джикия и Зобнин. Они на своих позициях ведущие футболисты.
То, что Бакаев забивает и отдает – это хорошо, но и его позиция и роль на поле к этому обязывает. В общем, посмотрим, все покажет время", — цитирует Ещенко "Российская газета".
В нынешнем сезоне на счету Зелимхана Бакаева 8 голов и 12 результативных передач в 27-ми матчах за "Спартак" во всех турнирах.
Контракт 23-летнего полузащитника с "красно-белыми" рассчитан до 2022-го года.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе подопечных Доменико Тедеско - 28 очков.
Напомним, что в настоящее время сезон РПЛ приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Ещенко: не думаю, что Бакаева можно назвать лидером "Спартака"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал выступления своего одноклубника Зелимхана Бакаева.
Фото: Sportbox
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