"Информация об интересе к Шапи - неправда", - цитирует Цорна спортивный журналист Сергей Егоров.
Ранее "Известия" сообщили, что руководство "Спартака" рассматривает кандидатуру Сулейманова. Сам футболист неоднократно говорил, что его не устраивает роль запасного в "Краснодаре".
Цорн: информация об интересе "Спартака" к Сулейманову - неправда
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн опроверг слухи об интересе москвичей к форварду "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманову.
Фото - ТАСС
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