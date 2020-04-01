"На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях.
Мы видим, как клубы и футболисты за рубежом идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения зарплат. И я рад, что российские клубы на примере "Спартака" также находят понимание у своих игроков.
Также мы понимаем всю сложность ситуации для клубов в контексте лицензирования, поэтому вместе с коллегами из РФС мы достигли принципиального согласия о переносе даты подачи документов. При выборе нового срока мы будем руководствоваться рекомендациями UEFA и объявим о нём дополнительно", — цитирует Прядкина официальный сайт РПЛ.
Сегодня было официально объявлено о приостановке чемпионата России по футболу, как минимум, до 31-го мая по причине распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что сезон РПЛ возобновится 10-го апреля.
После 22-х сыгранных туров в турнирной таблице российской Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков и опережающий ближайших преследователей на 9 баллов. Владелец "Спартака" Леонид Федун предлагал полностью приостановить сезон, при этом объявив "сине-бело-голубых" чемпионами.
На сегодняшний день в нашей стране официально зарегистрировано 2 777 случаев заражения вирусом COVID-19. 24 человека погибло.
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Прядкин: мы не планируем досрочного завершения сезона РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал продление приостановки нашего чемпионата до 30-го апреля.
Фото: РИА Новости
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