- Самое удивительное — искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил из команды деньги у товарища в раздевалке, потом увёл жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остаётся героем.
Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того что его оскорбили, пострадала куча людей, которая просто шла на футбол. Из-за того что кто-то послал человека на три буквы, его потребовалось защищать силами МВД. И так ведёт себя капитан национальной сборной! А из-за него спартаковский болельщик Бевз потерял право ходить на футбол. А когда к нему носили чуть ли не грудных детей, это постановка. А вы ведётесь, - рассказал Уткин на своём стриме.
Напомним, ранее Дзюба в общении с Тиной Канделаки заявил, что Уткин деградировал до такой степени, что теперь комментирует только в кафешках и вокзалах, хотя раньше он был чуть ли не голосом футбола в России. Также форвард обвинил комментатора в хайпе на нём и Канделаки.
Позже Уткин ответил Канделаки стихами, а Дзюбу послал на три буквы. Затем футбольный блогер объяснил, почему поступил именно так.
Уткин: Дзюба стибрил деньги у партнёра, увел жену у друга, но для вас он остаётся героем
Футбольный блогер Василий Уткин выразил недоумение, почему форвард "Зенита" Артём Дзюба остаётся для болельщиков героем.
Фото: Вечерний Ургант
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!