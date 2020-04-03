Самедов, Павлюченко, Погребняк, Овечкин и другие звезды снялись в новом клипе Бузовой

Певица Ольга Бузова представила клип на песню "Давай останемся дома".





В ролике снялись многие звезды, включая экс-футболистов Александра Самедова, Романа Павлюченко, а также действующего игрока "Урала" Павла Погребняка.



35-летний Самедов завершил карьеру футболиста в 2019 году в составе "Крыльев Советов".



В карьере 38-летнего Павлюченко последним клубом был московский "Арарат", за который он выступал в 2017 году.



36-летний Погребняк в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в чемпионате России и забил два гола.

