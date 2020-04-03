В "Динамо" возник конфликт? Надо быть внутри, чтобы знать все подробности. Понятно, что ребята хотят получать по максимуму, не играя, но так ведь не бывает.
Минус 40% — адекватная мера, конечно. У нас футболисты и так получают больше, чем должны, - цитирует Силкина "Советский спорт"
О нежелании футболистов сообщил один из источников. По информации, игроки не были согласны сократить зарплату на 40% на два месяца, а предлагали сократить её лишь на 20% и на месяц. Позже экс-заместитель гендиректора "Динамо" Роман Орещук опроверг эти слова.
На сокращения клубы идут из-за приостановки европейских чемпионатов в связи с коронавирусом.
Силкин: минус 40% зарплаты — адекватная мера. У нас футболисты и так получают больше, чем должны
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о ситуации с сокращением зарплаты в команде.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!