В текущем сезоне Магкеев провел в рамках РПЛ пять матчей.
- Юрий Павлович — это глыба в российском футболе, таких специалистов немного. Поэтому всегда немного волнительно, робеешь перед ним. Он может спокойно опустить тебя на землю одним взглядом, одной репликой.
На поле надо держать себя в стопроцентной концентрации, - приводит слова игрока "Матч ТВ".
После 22-х туров "Локомотив" занимает вторую строчку.
Защитник "Локо" Магкеев: Семин может опустить на землю одним взглядом
Игрок "Локомотива" Станислав Магкеев поделился впечатлениями от работы с Юрием Семиным.
Фото: Rusfootball.info
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