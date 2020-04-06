Мещеряков - о конфликте в "Локомотиве": люди сидят на диване и что-то пишут

Председатель совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, согласно которой футболисты главной команды отказались пойти на снижение зарплаты на время вынужденной приостановки РПЛ.

Фото: РИА Новости