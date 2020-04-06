Вчера сообщалось, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе предложил футболистам сократить зарплаты на 40% до конца мая. Игроки, у которых заканчивается летом контракт, спросили о продлении соглашений до конца чемпионата, но Кикнадзе не захотел обсуждать этот момент, поскольку сроки окончания сезона пока неизвестны.
Из-за этого футболисты якобы отказались от понижения зарплат на тех условиях, на которых оно было предложено.
- Слушайте. А откуда вы взяли эту информацию? Какие источники? Только один... И этот источник был на встрече? Я вам могу анекдот рассказать: "Петрович! Оказывается, Каррузо вообще петь не умеет!". "А ты-то откуда знаешь?". "Да мне Иваныч, напел".
Люди сидят на диване и что-то пишут. Они там были? Нет никакого конфликта. Кто-то хочет просто раскачать ситуацию. Вот и все, - приводит слова Мещерякова "СЭ".
После 22-х туров "Локо" занимает второе место, РФС продлил паузу российского футбола до 31 мая.
Ранее было официально объявлено, что игроки московских "Спартака" и "Динамо" пошли на сорокапроцентное снижение зарплат.
Мещеряков - о конфликте в "Локомотиве": люди сидят на диване и что-то пишут
Председатель совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, согласно которой футболисты главной команды отказались пойти на снижение зарплаты на время вынужденной приостановки РПЛ.
Фото: РИА Новости
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