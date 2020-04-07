Корниленко: может, стоит пожертвовать нынешним сезоном и гладко войти в следующий?

Тренер "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением по поводу идеи доигрывания чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Напомним, что на данный момент российский футбол приостановлен до 31 мая.

На данный момент в мире было зафиксировано около полутора миллионов заболеваний коронавирусом. В России - около семи с половиной тысяч.

- За месяц завершить чемпионат нет никакой возможности. Допустим, при благоприятном стечении обстоятельств мы возобновляем чемпионат 15 июня, то можем закончить его 15 августа. После этого в спешном порядке нужно составлять календарь, формировать состав, и на все это выделится не больше двух недель. 1 сентября мы сыграем максимум один тур — и затем будет пауза на матчи сборных, которые некуда откладывать, так как необходимо определить участников Евро-2021.

Плюс необходимо учитывать, что новый формат Кубка России подразумевает еще одну игровую неделю для проведения матчей 1/16 финала. Евро-2021 будет в июне, следовательно, нам нужно закончить новый чемпионат в середине мая. Как? Может, стоит пожертвовать нынешним сезоном и гладко войти в следующий? - приводит слова Корниленко Sport24.

Отметим, что в РПЛ на данный момент сыграно 22 тура. "Зенит" лидирует в таблице, "Крылья" находятся на предпоследней строчке.

Ранее решение досрочно завершить чемпионат приняло руководство высшей лиги Бельгии.



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Теги: Корниленко Крылья Советов Коронавирус
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