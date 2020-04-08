Сборная России осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге ФИФА

На сайте ФИФА 9 апреля был опубликован обновленный рейтинг национальных сборных.
Фото: Спорт день за днем
Россия, как и в прошлом рейтинге, располагается на 38-й строчке, имея в активе 1470 очков.

Так выглядит десятка лучших на данный момент мировых сборных:

1. Бельгия (1765)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)

Напомним, из-за пандемии коронавируса практически все европейские чемпионаты были приостановлены, а наряду с ними были отменены встречи среди национальных сборных. Как итог, рейтинг команд практически не изменился.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 10131 случаев заболевания COVID-19 (1459 за последние сутки). 698 человек выздоровело, умерло 76. В мире число заболевших приближается к полуторамиллионной отметке.


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Теги: ФИФА Сборная России
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