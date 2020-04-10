"Главу РЖД Олега Белозёрова рассердила колонка Сёмина о зарплатах футболистов. Палыча могут убрать из "Локомотива" независимо от итогов сезона. РЖД не оценили писательские таланты тренера и чаша весов склонилась в пользу того, чтобы убрать его после сезона. Если раньше все зависело только и исключительно от результата, то теперь даже если команда займёт второе место, это может уже не помочь", — сообщил футбольный журналист Иван Карпов.
Сегодня стало известно, что в "Локомотиве" пошли на 40-процентное снижение зарплат футболистов в связи с пандемией коронавируса. Переговоры велись очень долго, первоначально футболисты не были согласны с позицией гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
Также в СМИ появилась информация, что деньги игрокам вернут, если команда займёт второе место и получит путевку в групповой этап Лиги Чемпионов, что позволит клубу заработать.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. Наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
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Источник: главу РЖД рассердили слова Семина о зарплатах футболистов. Тренера могут уволить в конце сезона
Стало известно, что глава РЖД Олег Белозеров недоволен словами Юрия Семина о зарплатах футболистов.
Фото: РИА Новости
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