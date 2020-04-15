"Не мешали ли мы друг другу? С Андреем у меня таких проблем никогда не было. Скажу больше — мне повезло, что у меня был такой партнёр, как Аршавин.
Ещё когда мы делали первые шаги в профессиональном футболе, было видно, что Андрей — суперфутболист. И я немного удивлялся, когда его поначалу не ставили в стартовый состав "Зенита". Потому что для меня он был футболистом стартового состава всегда! И мне повезло, что он в нём закрепился. Я стал получать намного больше удобных и своевременных передач от человека, который прекрасно понимает футбол", — цитирует Кержакова "Чемпионат".
Александр Кержаков выступал вместе с Андреем Аршавиным в "Зените" и в сборной России по футболу.
Кержаков играл за "Зенит" с 2001-го по 2006-й год и с 2010-го по 2017-й. Всего в составе "сине-бело-голубых" на счету Кержакова 157 голов и 68 результативных передач в 383-х матчах.
Андрей Аршавин защищал цвета "Зенита" с 1999-го по 2008-й год, а также в 2012-м году, и в период с 2013-го по 2015-й год. На счету Аршавина 78 голов и 104 результативные передачи в 371-м матче за "Зенит".
Кержаков: мне повезло, что моим партнёром был Аршавин
Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал свои выступления с Андреем Аршавиным.
Фото: ФК "Зенит"
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