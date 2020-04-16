"А — "Амкар". Евсеев начал свой футбольный алфавит

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев запустил свой алфавит, где на каждую букву будет называть футбольное слово.
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Начинаю сегодня делиться с вами моим футбольным алфавитом. Не знаю пока, что могу с мягким знаком придумать ?, а вот с буквой А проблем нет. Прежде всего А у меня - это «Амкар». Клуб, который мне очень много дал. Я пришёл туда совершенно неопытным тренером. 1,5 года помогал во второй лиге Парфенову и тут предложение из @premierliga, от Гаджиева. Это был аванс. Поначалу было очень тяжело. Но втянулся в работу и понял, как это интересно. Хороший город, хорошая команда. Тренера и футболисты жили на базе и мы были как одна семья. Потом жизнь сложилась так, что началась смена поколений. Опытные игроки уходили, появлялись молодые, ещё без имени в футболе... Шел постоянный просмотр. Надо было отсеивать новичков. Мы: Гаджиев. Каряка, я, работали без выходных. И получилось: «Амкар» дал нашему чемпионату новых игроков. Джикия @georgiy_14 и @selikhov57 Селихов, например, ушли в «Спартак». За приличные деньги. Как главный тренер я дебютировал именно в «Амкаре». Это многое значит для меня. «Амкар» навсегда остался в моей душе. Считаю, что в Перми у меня все получилось. Когда меня назначили главным тренером, мы заиграли очень качественно. Набрали много очков. Жизнь сложилась так, что 35 очков в том сезоне нам не хватило, чтобы сохранить прописку в лиге. Мы играли в стыках, это были два отличных матча. По качеству, по настрою. Клуб остался в премьер-лиге. Но руководство Пермского края не захотело видеть команду в числе сильнейших клубов страны. До губернатора было доведено мнение, что за команду играет мало коренных пермяков и «Амкара» в РПЛ сегодня нет. А для меня он по прежнему есть. И всегда будет! И ещё одна моя футбольная буква А - это Австрия. Любимое место для летних сборов. Впервые приехал туда с «Локомотивом» @fclokomotiv в 2004-м и сразу влюбился в страну. Там прекрасная обстановка. Все для футбола. Не зря клубы так радостно едут туда. И не зря наша бронза на Евро-2008 было завоёвана именно после сборов в Австрии. Зимой я тоже нахожусь там постоянно. Катаюсь на горных лыжах. просто обожаю их. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #воспоминания #евсеев

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44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2020 года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками.

Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Уфа Амкар Евсеев Коронавирус
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