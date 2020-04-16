"А — "Амкар". Евсеев начал свой футбольный алфавит

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев запустил свой алфавит, где на каждую букву будет называть футбольное слово.

44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2020 года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками.Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.