Ранее итальянские журналисты сообщали о том, что российский форвард был предложен идущему вторым в Серии А "Лацио".
- Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с "Зенитом", хотя, по моим данным, договор был продлён. Кто-то из бывших зенитовцев – Аршавин или Широков – сказал, что если Артём сейчас не уйдёт в "Лацио", то упустит последний шанс.
Однако я думаю, что вряд ли он уйдёт, — сказал комментатор в эфире "Эха Москвы".
В текущем сезоне Дзюба забил 13 мячей и сделал десять ассистов в рамках 21-го матча РПЛ.
Сафонов - о Дзюбе в "Лацио": у Артёма финансы сейчас на первом месте. В Италии никто ему не даст такие деньги
Орлов - о возможном переходе Дзюбы в "Лацио": вряд ли он уйдет
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу возможного переезда форварда "Зенита" Артема Дзюбы в Италию.
Фото: Rusfootball.info
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