Напомним, что на Евро-2016 Леонид Слуцкий поехал в качестве главного тренера сборной России. Команда заняла последнее место в группе со сборными Англии, Словакии и Уэльса.
- Я уже давал после Евро-2016 сверхподробное интервью. И не хотел бы возвращаться к этой теме. Если кто-то еще не высказался – отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал.
Почему многие считают, что Широков меня ненавидит? Я уже высказался по этому поводу, - приводит слова тренера "СЭ".
"Его захлестнула эйфория. Он думал, что это он вывел сборную на Евро-2016". Широков - о Слуцком
Слуцкий: все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий не захотел вспоминать провальный чемпионат Европы.
Фото: РФС
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