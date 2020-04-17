Напомним, лига была приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
- Главное, не торопиться. Потому что футбол не самое важное. Он точно не важнее жизней людей. Если получится нормально возобновить сезон, никем и ничем не рискуя, доиграем с удовольствием.
Да, второе место — неплохой результат. Но когда все вот так обрывается, ощущения не те. Я за то, чтобы продолжить, - приводит слова игрока Sport24.
В текущем сезоне Джорджевич провел за "Локо" четыре матча и сделал ассист.
После 22-х туров "Локомотив" занимает второе место, отставая от "Зенита" на девять очков.
"Я за то, чтобы продолжить". Джорджевич - о приостановлении сезона
Форвард "Локомотива" Лука Джорджевич поделился мнением по поводу окончания сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости
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