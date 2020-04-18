По мнению Селюка, у клубов появится возможность рассчитаться с футболистами и уйти в отпуск, не тратя дополнительные деньги из региональных бюджетов.
"Для меня очень странно, почему до сих пор не принимается решение о том, чтобы закончить сезон во всех низших лигах, кроме РПЛ. Это надо делать незамедлительно. Мне странно, почему руководитель ФНЛ Ефремов, находясь на самоизоляции и имея столько свободного времени, не может как минимум сделать предложение руководителю РФС по этому вопросу".
Мы видим, что с чемпионата уже снялись "Армавир" и "Луч". Практически 90% футболистов ФНЛ имеют контракты до 25 мая текущего года. И в случае продления чемпионата все клубы будут обязаны продлить контракты с футболистами как минимум еще на два месяца. При этом мы знаем, что все клубы ФНЛ не имеют частных собственников, а обеспечиваются из городского или областного бюджета", - цитирует Селюка Sport24.ru.
Напомним, ФНЛ, ПФЛ и РПЛ были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.
Селюк: странно, почему не принимается решение закончить сезон во всех низших лигах России
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что первенства ФНЛ и ПФЛ следует досрочно завершить.
Фото: © ФК "Армавиря"
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