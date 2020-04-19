Фролов: необходимо расширить количество участников Премьер-лиги до 18 команд

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов выразил мнение, из-за форс-мажорных обстоятельств в этом сезоне РПЛ должна быть расширена до 18 команд.

Фото: Sportbox