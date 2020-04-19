Фролов: необходимо расширить количество участников Премьер-лиги до 18 команд

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов выразил мнение, из-за форс-мажорных обстоятельств в этом сезоне РПЛ должна быть расширена до 18 команд.
Фото: Sportbox
- Мне кажется, необходимо расширить количество участников Премьер-лиги до 18 команд. Чтобы никто не вылетел. Раз случились форс-мажорные обстоятельства, пусть все 16 участников турнира останутся в РПЛ. К ним присоединятся два представителя ФНЛ.

Болельщики порадуются, ведь увеличится количество матчей. В ФНЛ есть команды, которые органично вольются в РПЛ. Во-первых, "Ротор", который имеет отличный стадион. У "Химок" хорошая арена. "Торпедо" — клуб с традициями, — цитирует голкипера "Столица С".

Фролов перешёл в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее в РПЛ он выступал за "Сочи" и "Оренбург".

Напомним, что 14 клубов РПЛ из 16-ти проголосовали за расширение лиги до 18-ти команд в январе этого года. В РФС эту идею раскритиковали.

Футболисты, тренеры, журналисты разделились на два лагеря, споры по поводу включения в лигу еще двух команд продолжаются до сих пор.

Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура.


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Теги: Фролов Крылья Советов
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