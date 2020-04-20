- Та планка, которую держит Фернандес, очень высокая. Когда Марио приехал, он также ярко играл в атаке, но не всегда здорово играл в обороне. Сейчас мы видим, что при любой схеме он знает, как страховать и играть в обороне. В атаке он всегда играет крайним нападающим, львиная доля атак и в ЦСКА, и в сборной России идет через правый фланг.
Сейчас Марио начал чаще забивать, продолжает создавать моменты для других. Мы видим, что все направления атаки в 60-70% матчей проходят через его фланг. Он обостряет, уводит атакующих игроков из зоны, индивидуально может обыграть. Это сейчас самая ударная сила у армейцев, - сказал Корнаухов в эфире Матч ТВ.
29-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. За армейцев Марио провел 201 матч в Премьер-лиге и забил 5 голов.
Летом 2016 бразилец получил российское гражданство. В составе сборной России принял участие в чемпионате мира 2018 года, дойдя до четвертьфинала. Всего за сборную Фернандес сыграл в 22 официальных матчах и забил 2 гола.
В текущем сезоне ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков. РПЛ приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Корнаухов: Фернандес - самая ударная сила у ЦСКА
Директор академии московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал игру защитника армейцев Марио Фернандеса.
Фото: Sportbox
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