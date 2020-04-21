Гончаренко рассказал, как игроки ЦСКА поддерживают форму в период самоизоляции

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как футболисты его команды занимаются дома в период паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Фото: Eurosport
- Каждый день мы отправляем программу, что они должны делать. У нас нет строгой привязки, что в одно время должны выйти в онлайн. Они все потом присылают короткие видео, что они выполняют всю работу.

Кто без задержек сразу присылает видео? Имена называть неправильно. Все те, кто всегда добросовестно работали, они продолжают это делать, — сказал Гончаренко на видео клубного YouTube-канала.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016-го года. Ранее белорусский специалист возглавлял российские клубы: "Уфа", "Урал" и "Кубань". На родине Гончаренко долгое время работал с борисовским БАТЭ.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.

В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая по причине распространения коронавирусной инфекции.


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Теги: Гончаренко ЦСКА Коронавирус
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