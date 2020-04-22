В УЕФА вспомнили гол Бесчастных на Евро-96

?? Владимир Бесчастных ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 22, 2020
? Шикарный гол экс-форварда @fcsm_official и @TeamRussia на ЕВРО-96 pic.twitter.com/BeLDBd8hFG
- Владимир Бесчастных. Шикарный гол экс-форварда "Спартака" и сборной России на Евро-96, - написано в Twitter УЕФА.
Владимир Бесчастных забил гол на 85-й минуте, тем самым вывел сборную России вперед. Счет стал 3:2. Однако на 88-й минуте паритет установил Владимир Шмицер. Завоеванное в этой встрече очко стало единственным, и наша национальная команда заняла последнее место в группе С, а чехи с четырьмя баллами вышли из группы со второго места.
Бесчастных выступал за сборную России с 1992 по 2003. Нападающий провел 71 официальный матч и оформил 26 голов.