В УЕФА вспомнили гол Бесчастных на Евро-96

Официальный Twitter УЕФА выложил пост с видео гола нападающего сборной России Владимира Бесчастных в матче Евро-96 со сборной Чехии, который завершился со счетом 3:3.


- Владимир Бесчастных. Шикарный гол экс-форварда "Спартака" и сборной России на Евро-96, - написано в Twitter УЕФА.

Владимир Бесчастных забил гол на 85-й минуте, тем самым вывел сборную России вперед. Счет стал 3:2. Однако на 88-й минуте паритет установил Владимир Шмицер. Завоеванное в этой встрече очко стало единственным, и наша национальная команда заняла последнее место в группе С, а чехи с четырьмя баллами вышли из группы со второго места.

Бесчастных выступал за сборную России с 1992 по 2003. Нападающий провел 71 официальный матч и оформил 26 голов.


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Теги: Бесчастных Сборная России УЕФА
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