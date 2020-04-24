Ранее УЕФА заявил, что руководство лиг должно будет само распределять путевки на следующий сезон еврокубков в случае досрочного завершения чемпионата.
- Если, условно, завтра скажут, что РПЛ доигрывать не будут, и места распределят исходя из текущих результатов, то ровно половина клубов будет за, а другая половина — против.
На мой взгляд, УЕФА нужно дать четкие требования всем лигам, как завершать сезон, а не предлагать различные варианты на усмотрение самих лиг. Иначе начнутся бесконечные споры о честности таких решений, - приводят "Известия" слова бывшего футболиста.
Напомним, что после 22-х туров лидирует "Зенит". "Локомотив" занимает второе место, которое гарантирует попадание в Лигу чемпионов. На третьей строчке - "Ростов".
"Начнутся бесконечные споры". Деменко - о необходимости четких требований от УЕФА
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко поделился мнением по поводу того, что УЕФА должна определить, как лигам действовать в случае завершения сезона.
Фото: UEFA
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