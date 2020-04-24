"Начнутся бесконечные споры". Деменко - о необходимости четких требований от УЕФА

Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко поделился мнением по поводу того, что УЕФА должна определить, как лигам действовать в случае завершения сезона.

Фото: UEFA