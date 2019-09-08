Дмитрий Торбинский – тот самый гол, травмы и новая жизнь в Майами

Он принес России бронзу Евро и уехал жить в США, так и оставшись в памяти футболистом бесконечных травм и одного гола. Зато какого! Сегодня Дмитрий Торбинский празднует свой 36-й день рождения.