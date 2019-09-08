Дмитрий Торбинский – тот самый гол, травмы и новая жизнь в Майами

Через 5 минут голландцы все же сравнивают счет («Только со штрафных и можете!»), а у многих игроков сборной России, которая вообще случайно попала на Евро и не понимала своей истинной силы, начала проскакивать мысль: овертайм не вывезем.
Однако игроки продолжали верить друг в друга. И на 112-й минуте Дмитрий Торбинский поверил, что Андрей Аршавин разберется: «Аршавин побежал в отрыв, и я понял, что мяч может полететь парашютом в штрафную. Ну, просто бежал туда и всё».
Произошедшее дальше любой неравнодушный к футболу россиянин готов и спустя 12 лет восстановить в памяти покадрово и посекундно: Торбинский испытывает наибольшую перегрузку в своей жизни и являет миру гримасу, ознаменовавшую наш 2008-й. Только Роман Павлюченко в состоянии сохранить самообладание, он пытается сдержать толпу сходящих с ума парней и спасти оказавшегося под прессом автора бронзового гола.
«Фрагменты видел. Целиком — ни разу. Да и зачем? Все это приятное, но уже далекое прошлое. А я живу сегодняшним днем», – Дмитрий Торбинский не из тех, кто будет годами рассказывать о своих достижениях.
Возможно, от того, что их за карьеру накопилось совсем немного.
От Романцева до Челябинска
За 6 лет до швейцарской сказки Дима попадает в российскую: «Я зеленый юноша, после травмы, а тренер с магическим именем со мной разговаривает, верит мне, хвалит меня».
Конечно, это был уже далеко не тот великий «Спартак» Романцева, команда испытывала колоссальные кадровые проблемы и установила рекорд лигочемпионских рекорд на все времена (1:18), но 18-летнему парню не стоило об этом задумываться. Игрок дубля только что завершил полугодичное восстановление после разрыва «крестов» и менисков, а вернулся сразу в основу девятикратных чемпионов и дебютировал в главном клубном турнире Европы.
Но резко пойти в гору не вышло: и атмосфера в тогдашнем «Спартаке» к этому не располагала, и травмы мешали (без этого в его карьере, увы, никуда), и тренеры не особо верили. Александр Старков сказал прямо: «Даже тренироваться с основой тебе рано, ищи варианты».
Вариант, нашелся, по сути, в системе «Спартака»: в челябинском «Лукойле» Юрия Первака. В первой лиге у Торбинского наконец пошло, а хитрое оформление перехода Перваком, из-за которого игрок мог уйти бесплатно из «Лукойла» куда угодно, побудило клуб оперативно вернуть воспитанника.
Восход
За возвращение Торбинского выступал гендиректор Григорий Федотов, но тренером оставался Старков. Тем не менее, Дмитрий пахал, сумел переубедить тренера и заработал место в обойме, чем очень гордится. В основе тренер Торбинского по-прежнему не видел, но и из команды не выставлял: «При Старкове я ничего не показал в «Спартаке», но обзавелся инстинктом выживания».
Александр Самедов, Григорий Федотов и Дмитрий Торбинский в 2003 году
При Григории Федотове можно было уже играть, а не выживать. В 2006-м Дмитрий вместе с другими воспитанниками команды стал играть за основу, чуть было не дотянулся до чемпионства, но на топ-уровне заиграл в следующем сезоне. Причем сначала был вызван в сборную, дебютировал за нее, а потом уже стал зажигать и в клубе. Правда, исключительно слева, а не в центре поля, как у Хиддинка.
Контракт
Торбинский прогрессировал и рос в цене, а до конца контракта оставалось все меньше времени. Рвач он или в «Спартаке» в стиле Галицкого «зажали» денег воспитаннику, мы вряд ли узнаем точно. Шавло говорил, что игрок просил вдвое больше, чем у остальных спартаковцев. Торбинский вспоминал о том, что в него не верили еще с возвращения из Челябинска, когда вместо 10 тысяч долларов и оплаты части квартиры ему дали 5 – оттуда, мол, недооценка и пошла. Сергей Микулик писал о требовании 500 тысяч долларов в год при готовности «Локомотива» платить целый миллион, как полноценному игроку сборной.
У каждой стороны осталась своя правда, но на обе история повлияла пагубно: Торбинский продолжал играть в основе, когда все уже знали о переходе в «Локомотив», но «Спартаку» Черчесова в чемпионской гонке с «Зенитом» больше помог бы игрок с продленным на хороших условиях контрактом.
Топтание на месте
Торбинский дебютировал за «Локомотив» в Суперкубке-2008 выходом на замену во втором тайме, но для того, чтобы схватить две желтые карточки, ему хватило всего 6 минут. Еще через одну горячий полузащитник запустил бутылкой во Владислава Радимова, а через три Погребняк забил победный гол.
Позже воспитанник «Спартака» расскажет, что больше всего денег ему предлагали в «Зените», что уже после договоренности с «Локо» на него выходила «Валенсия», но слово, данное руководству «железнодорожников», он сдержал. Потом не то чтобы жалел об этом, но признавал – стоило попробовать себя в Европе и получить хороший опыт.
Опыт в «Локомотиве» таковым никак не назовешь. После Евро все шло нормально, так что интерес «Лиона» не очень возбуждал, но затем и в «Локомотиве» дела пошли на спад, и в Европе об авторе мяча в ворота голландцев забыли.
В период с осени-2008 до осени-2012 призер Евро получил 10 повреждений, 3 из них выбивали его более чем на 3 месяца. Всего футболист пропустил около 15 месяцев (а ведь еще и форму необходимо было набирать), хотя Дмитрий не страдал какими-то хроническими травмами, все время подводило что-то новое. Причин не понимает и он сам, лишь предполагая об активном и жестком стиле игры на максимальной скорости.
Торбинский на фарт даже поменял номер с 7-го, под которым мучился Измайлов, на 21-й, но не помогло. Даже когда полузащитник был здоров, игра не шла: сезон-2010 он вообще начал в дубле, а в августе не забил пенальти, получил две красные карточки, позорно вылетел из еврокубков от «Лозанны» и был заменен спустя 10 минут после выхода на замену в матче с «Томью». Провальный отрезок Семин, тогда взбешенный Ольгой Смородской, подытожил так: «Там ты удалился, здесь пенальти не забил. Команда из-за тебя в яме. Выходишь на замену – глаза не горят».
Для Дмитрия этот упрек в неполной самоотдаче, по его словам, был первым в жизни, и он, возмущенный, объявил, что «потерял себя как футболист и не сумел перестроиться на футбол «Локомотива». Уходить не пришлось, Смородская вскоре убрала Семина, но «топтание на месте» не прекратилось при других тренерах. Адвокат вызывал Торбу в сборную, но перед Евро-2012 предпочел того же Измайлова.
«Плевок в лицо»
Карьера не развивалась, потому Торбинский с радостью откликнулся на предложение Курбана Бердыева. «Рубин» готовился к еврокубкам, перестройке на атакующую манеру и предлагал 4-летний контракт, но ни в казанском аэропорту, ни на базе новичка никто не ждал. Дмитрий психанул и вернулся в Москву. Оказалось, врачам «Рубина» не понравилась медкомиссия, но Бердыев настоял на еще одном предложении.
По словам Торбинского, Андрей Громов предложил контракт на 2 года с правом расторжения спустя год. «Это чисто для совета директоров, вдруг ты сломаешься и полгода не будешь играть. Не обращай внимания, считай что на 2 года», – вспоминает разговор с Громовым футболист.
У Бердыева Дмитрий играет на пяти позициях, выходит в основе, но зимой эпоха Курбана Бекиевича заканчивается. А 28 апреля, в день 30-летия Торбинского, его вызывает Громов и преподносит на подпись заявление об увольнении с 31 мая.
Дмитрия вновь обвиняют в рвачестве: тренер Ринат Билялетдинов то ли по указанию, то ли по незнанию сообщает, что Торбинский выставил клубу невыполнимые условия. Игрок называет ситуацию «плевком в лицо», но не расстраивается: уже играя за «Ростов», он отсудил у «Рубина» почти что годовую зарплату.
Последняя попытка забраться в гору
В первые полгода «Ростов» валился после суперсезона с Божовичем, Дзюбой и Джано, но зимой Торбинский вновь получил возможность поработать с Бердыевым и доигрался до первого за 5 лет вызова в сборную. Карьера продолжала идти вверх: летом 2015-го универсал переходит в «Краснодар», где играет сперва мало, но потом – все больше, и едет на второй в жизни Евро вместо травмированного Дзагоева.
Однако в «Краснодаре» спустя полгода он не нужен – позицию левого защитника приезжает закрывать Рамирес. С лета 2017-го Торбинский внезапно полгода сидит без клуба, а зимой едет в кипрский «Пафос». На острове сперва лечится, наблюдает за поражениями партнеров, возвращается на поле удалением, получает наказание, переживает смену тренера и понимает, что пора домой. Но перелет из Калининграда во Владивосток и игра за «Балтику» в 7 утра тоже не радуют. Сезоном в «Енисее» Аленичева Торбинский в 35 лет завершает свою карьеру нереализованных возможностей. И одной реализованной.
Новая счастливая жизнь
Торбинский дружил с Ильей Ковальчуком еще до того, как хоккеист вернулся в Россию, а в 2012 году с женой и ребенком впервые приехал в Майами. Еще двое детей родились уже там, а семья чуть ли не каждый год приезжала туда в отпуск.
Предложение «Торпедо» из ФНЛ не было таким привлекательным, чтобы отложить переезд, поэтому прошлым летом Дмитрий с женой и тремя детьми эмигрировал в солнечную Флориду, получив extraordinary green-card как талантливый и известный человек, достигший спортивных успехов в своей стране.
«Я предоставил все материалы: например, что раньше ходил на медиа-ивенты, вел блог на Чемпионате, долго был в сборной и выигрывал бронзовую медаль чемпионата Европы. Все топ-клубы, где играл, написали мне рекомендательные письма, в РФС тоже письмо огромное сделали. Сейчас уже есть разрешение на работу, по нему могу и устраиваться куда-нибудь, и создавать собственный бизнес», – рассказывает Торбинский.
Жизнь в США и обучение на тренерскую лицензию для работы в колледжах и университетах даются человеку, за два года до переезда не знавшему о глаголе to be, не очень легко, но деньги на три года жизни в Америке у Торбинского есть. Сейчас он тренирует любителей и поигрывает за них, а в будущем, рассчитывая на латиноамериканскую и русскую диаспоры, собирается открыть академию соккера. Может, когда-нибудь ее воспитанников и директора заметят в новом клубе Дэвида Бэкхэма?
При подготовке публикации использованы фото и материалы Sports.ru, «СЭ», Чемпионата, ФК «Краснодар»