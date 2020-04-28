— Единственный реалистичный сценарий: 15 мая прибывают все легионеры, проходят двухнедельный карантин и 1 июня начинают тренировки. 21-28 июня начинается чемпионат. Мы были единодушны в этом решении. Ключевой момент здесь 2 августа - дата, предоставленная нам УЕФА, — цитирует Алаева "Матч ТВ".
Напомним, ранее президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что большинство клубов лиги высказались за возобновление сезона 21 июня.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. За последние сутки в России подтверждено 6 411 случаев заражения (Всего — 93 558). 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.
Генсек РФС: 15 мая прибывают все легионеры, проходят двухнедельный карантин и 1 июня начинают тренировки
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о возобновлении сезона РПЛ.
Фото: "СЭ"
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