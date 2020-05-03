Уткин - о Шалимове: натренировал на последнее место за пол-лимона грина, а дармоед кто-то другой

Блогер Василий Уткин прокомментировал обращение наставника грозненского "Ахмата" Игоря Шалимова, в котором тренер допустил несколько резких выражений.

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- Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год.Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих, - написал Уткин в своем Telegram-канале.После бурной критики в адрес специалиста, Шалимов удалил свой пост.Напомним, Российская Премьер-лига приостановлена после 22-ух туров как минимум до 31 мая из-за коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 134 тысячи человек. 16 639 из них — выздоровели, 1 280 — умерло.