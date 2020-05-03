Соловьев - об Уткине: я про него еще расскажу. Все еще даже не началось! За язык надо отвечать

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что конфликт с блогером Василием Уткиным еще не окончен.
Фото: РБК
- Я про него еще расскажу! Я еще готовлю. Это он думает, что все закончилось. Все еще даже не началось. Даже не началось! Потому что за язык надо отвечать.

Почему он ко мне прицепился? Ему нужен был хайп. Он считает, что все забыли о его финансовых махинациях и финансовой нечистоплотности. Вдруг решил, что ему все можно. Я же ему задал несколько публичных вопросов - он сразу сбежал. Я его спросил о его отношениях с "Марафонбет" и о том, что случилось с "Уткинбет". Задал вполне конкретные вопросы. Платил ли он налоги со своих привокзальных комментариев? Меня интересует простая вещь: финансы, отчетность, система отношений, были или не были разнообразные откаты в разнообразные структуры.

Я же его спросил, правда ли, что, работая на "НТВ-Плюс" и на "Эхе Москвы", он вымогал деньги у руководителей футбольных клубов за то, чтобы говорить о них хорошо. Он же не понимает, что с теми людьми, с которыми он тогда общался, я до сих пор дружу. Ему кажется, что все забылось, быльем поросло. Но нет! Поэтому он сейчас и накинулся на Волгоград. Он думает, что все прошло. А все еще даже не началось!

Эпоха джентльменов уходит безвозвратно? А он себя повел не как джентльмен. Он оскорбил моих детей, мою маму, втянул в это все семью. Он изначально позволил себе какие-то совершенно омерзительные сексуальные выпады. Ты знаешь про меня гораздо больше, чем Уткин, и ты хорошо понимаешь, что у меня все в порядке. Главное, чтобы он не оказался рядом со мной в зоне действия. Он должен всю жизнь смотреть, чтобы не дай бог не оказаться со мной в одном пространстве.

Мне звонили и говорили: "Мы тебя умоляем, только не трогай его. Он сошел с ума и не понимает, что творит. Пожалуйста, не трогай его". Кто звонил? Человек не уполномочивал меня говорить, - сказал Соловьев в прямом эфире инстаграма с генеральным продюсером Матч ТВ Тиной Канделаки.

Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена

Ранее Василий Уткин заявил о прекращении конфликта с ведущим Владимиром Соловьевым. Блогер сказал, что "ему все это надоело". Напомним, противостояние Уткина и Соловьева началось с твиттера. Позже блогер вызвал телеведущего на словесный батл, но получил отказ.


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Теги: Уткин Соловьев
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