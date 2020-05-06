— Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым мы все эти три недели кропотливо работали. Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряженную ситуацию с матчами еврокубков и матчами сборных — это оптимальный вариант, — рассказал Прядкин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Чемпионат России по футболу был прерван 16 марта из-за распространения коронавируса. За последние сутки в стране у 10 559 человек был выявлен коронавирус. Общее число выявленных заболеваний — 165 929. 21 327 человек выздоровели, 1 537 — умерло.
Прядкин рассказал о приоритетной дате возобновления РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда лига хочет возобновить сезон.
Фото: РИА Новости
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