"Жалко, что сейчас его нет в сборной. Думаю, он бы помог". Нападающий сборной Украины - о Ракицком

Форвард полтавской "Ворсклы" и сборной Украины Владислав Кулач рассказал историю с участием защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.
Фото: XSPORT.ua
Игроку петербургского клуба не понравилась украинская народная песня "Ти ж мене підманула", которую Кулач спел вместе с Игорем Пластуном на посвящении в национальную сборную Украины.

- Я выбирал народную песню. Раку только не понравилось. Он хотел "Рюмку водки на столе". Любит он такое. Я сказал нет, здесь нельзя. Жалко, что сейчас его нет в сборной. Думаю, он бы помог, — сказал Кулач в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.

Ракицкий не вызывался в национальную сборную Украины после переезда в Россию, и в ноябре прошлого года объявил о завершении карьеры в сборной.

Напомним, что Ярослав Ракицкий перешёл из "Шахтёра" в "Зенит" в январе 2019-го года за 10 миллионов евро. За донецкий клуб Ракицкий играл с 2006-го года. С "горняками" защитник 8 раз стал чемпионом Украины, и по 6 раз выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне на счету Ракицкого 29 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых он забил один мяч. Контракт 30-летнего защитника с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2022-го года.


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Теги: Ракицкий Зенит сборная Украины
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