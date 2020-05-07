Игроку петербургского клуба не понравилась украинская народная песня "Ти ж мене підманула", которую Кулач спел вместе с Игорем Пластуном на посвящении в национальную сборную Украины.
- Я выбирал народную песню. Раку только не понравилось. Он хотел "Рюмку водки на столе". Любит он такое. Я сказал нет, здесь нельзя. Жалко, что сейчас его нет в сборной. Думаю, он бы помог, — сказал Кулач в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.
Ракицкий не вызывался в национальную сборную Украины после переезда в Россию, и в ноябре прошлого года объявил о завершении карьеры в сборной.
Напомним, что Ярослав Ракицкий перешёл из "Шахтёра" в "Зенит" в январе 2019-го года за 10 миллионов евро. За донецкий клуб Ракицкий играл с 2006-го года. С "горняками" защитник 8 раз стал чемпионом Украины, и по 6 раз выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне на счету Ракицкого 29 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых он забил один мяч. Контракт 30-летнего защитника с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2022-го года.
"Жалко, что сейчас его нет в сборной. Думаю, он бы помог". Нападающий сборной Украины - о Ракицком
Форвард полтавской "Ворсклы" и сборной Украины Владислав Кулач рассказал историю с участием защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.
Фото: XSPORT.ua
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