— Я могу назвать одну цифру: если мы доиграем, дай бог, весь сезон, у нас выручка с учетом европейских игр должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра. Каждый матч без зрителей — это минус 80 миллионов рублей. Вот такие риски. Это существенная сумма, даже по новому курсу это почти миллион евро, — передаёт слова функционера Sports.ru.
Ранее Медведев заявил, что хотелось бы доиграть чемпионат России даже без зрителей.
Футбол в России приостановлен из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что сезон может быть возобновлен 21 и 28 июня. В этом случае клубам РПЛ предстоит доиграть восемь матчей.
Общее число заболевших в России перешагнуло отметку в 187 859 человек. 26 608 из них — вылечилось, 1 723 — умерло.
Медведев рассказал, что "Зенит" теряет по 80 млн рублей за каждый матч без зрителей
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о потерях клуба во время проведения матчей без зрителей.
Фото: РИА Новости
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