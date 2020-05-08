В прошлом Овчинников заявил, что не любит в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский "Спартак".
— Хлебные крошки я до сих пор не люблю, а "Спартак" не люблю еще больше. Я же воспитанник "Динамо", как я мог их любить? Это же на поле не отражалось, я с ними боролся честно, рассказал Овчинников в эфире программы "Коммент.Шоу" на Youtube.
49-летний Овчинников в годы карьеры выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", а также играл в Португалии за "Бенфику", "Алверку" и "Порту".
С 2014 года Овчинников тренирует в ЦСКА.
Овчинников: хлебные крошки я до сих пор не люблю, а "Спартак" не люблю еще больше
Бывший игрок "Динамо" и "Локомотива" Сергей Овчинников вспомнил свою знаменитую фразу.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!