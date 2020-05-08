- С одной стороны, нужно обязательно доигрывать. С другой, из-за скомканных графиков придется формировать составы на следующий сезон буквально за неделю. Ведь в случае доигровки до последнего будет непонятно, кто вылетит, кто зайдет из ФНЛ. Люди иногда годами собрать состав не могут, а тут придется за неделю это делать.
Но как игрок очень хочу довести дело до конца. Считаю, это возможно и нужно сделать, - цитирует игрока Sportbox.
Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. Защитник провел 174 матча в РПЛ и забил 4 гола. Грозненский клуб располагается на последней 16-й строчке таблицы, имея в активе 20 очков.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за распространения COVID-19 как минимум до 31 мая. Есть вероятность, что сезон завершат досрочно.
По состоянию на 9 мая в России выявлено 198 676 случаев заболевания COVID-19 (10 817 за сутки), выздоровело 31 916, умерло 1 827. В мире число зараженных превысило отметку в 4 миллиона человек.
"Как игрок хочу довести дело до конца. Это возможно и нужно сделать". Семенов - о возобновлении РПЛ
Защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов поделился мнением, что прерванный из-за коронавируса чемпионат страны стоит доиграть.
Фото: Sportbox
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